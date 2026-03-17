Sessizliğini koruyan Akşener'den 'siyaset' açıklaması

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir iftar programının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Uzun süredir sessizliğini koruyan Akşener, gazeteciler tarafından başkentteki siyasi dinamiğe atıfla yöneltilen "Ankara'da gerçekten siyaset insanı bırakıyor mu?" sorusunu yanıtladı.

GENÇ GİRİŞİMCİLERLE İFTAR BULUŞMASI

Açıklamalarına katıldığı programa dair bilgiler vererek başlayan Akşener, genç girişimcilerle bir araya geldiğini belirtti. Akşener'in açıklamasından öne çıkan ilk satır başı şu ifadeler oldu:

"Bu akşam genç girişimci iş adamlarımızla, kadınlarımızla çok güzel bir iftar yaptık. Çok güzel şeyler öğrendim, gidiyorum.”

"BEN SİYASETİ BIRAKTIM, GERİSİNİ BİLMİYORUM"

Akşener'in değerlendirmelerinin en can alıcı noktası ise siyasetin başkentteki işleyişine dair soruya verdiği yanıt oldu. Bir gazetecinin doğrudan yönelttiği "Ankara'da gerçekten siyaset insanı bırakıyor mu?" sorusu üzerine Akşener, durumu şu sözlerle özetledi:

"Bu çok önemli bir soru, ben siyaseti bıraktım, gerisini bilmiyorum."