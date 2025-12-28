Set işçisi dövülerek öldürülmüştü… Yapımcı şirket olayı gizlemeye çalıştı iddiası!

ATV'de yayınlanan Gözleri Karadeniz' dizisinin setinde karavan görevlisi olarak çalışan Ahmet Emin Yavuk, çekim için için gittiği Rize'de bir otelde çıkan kavgada kafasına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, set emekçisinin ailesi yapım şirketinin ilk etapta kendilerine Yavuk'un düştüğünü söylediğini belirtti.

SET EMEKÇİSİ DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

16 Aralık’ta merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi’ndeki bir otelde bir süre önce final yapan ‘Gözleri Karadeniz’ adlı dizinin setinde çalışan 5 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Otel odasındaki tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Sette karavan şoförü olduğu belirtilen Ahmet Emin Yavuk, kavgada başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. Kafa travması geçiren Yavuk, kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 25 Aralık'ta hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 17 Aralık'ta gözaltına alınan 4 kişi ise serbest bırakılmıştı.

ADLİ TIP RAPORU DÜŞME İDDİASINI ÇÜRÜTTÜ

Sözcü'den Hazar Dost'un haberine göre; soruşturma savcısı, Adli Tıp Uzmanı'ndan 19 Aralık'ta Yavuk'un durumunun incelenmesini talep etti. Adli Tıp Uzmanı yaptığı incelemede Yavuk'un vücudundaki bulguların basit bir düşmeye bağlı olamayacağı, aktif bir enerji uygulanarak oluşabileceği belirtti.

YAPIM ŞİRKETİ YAVUK'UN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ

Olayı duyar duymaz Rize'ye giden Yavuk'un ailesine de doktorlar set emekçisinin kafasına aldığı darbeler sonucu yaralandığını ifade etti. Yine ailenin belirttiğine göre yapım şirketinin ilk haberi Yavuk'un düştüğünü söyleyerek verdi.

GÜNLER SONRA 1 KİŞİ TUTUKLANDI, DOSYAYA GİZLİLİK KARARI GETİRİLDİ

Kavgaya ilişkin 17 Aralık'ta gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 kişi hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Olaydan günler sonra gözaltına alınan 3 kişiden 1’i 27 Aralık'ta tutuklandı, 1 kişinin ise arandığı bildirildi. Öte yandan dosya hakkında gizlilik kararı getirildi.

AİLE AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Yavuk ailesinin avukatı açıklama yaparak, “Hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz” ifadelerini kullandı. Açıklamanın tamamı şöyle:

'KAFATASINDA BİRDEN FAZLA KIRIK BULUNDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR'

"16/12/2025 tarihinde, 'Gözleri Karadeniz' isimli dizinin set çalışanlarının konakladıkları otel odasında meydana gelen olay sonucunda Ahmet Emin Yavuk, künt kafa travması geçirerek hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanmıştır. Olayın hemen ardından sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen Ahmet Emin Yavuk entübe edilmiş, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştır. Yapılan kapsamlı tıbbi değerlendirmeler neticesinde, Ahmet Emin Yavuk'un kafatasında birden fazla kırık bulunduğu tespit edilmiştir.

Olayın akabinde yürütülen adli soruşturma kapsamında, dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan şahıslar adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştır. Ancak Ahmet Emin Yavuk, tüm tıbbi müdahalelere rağmen 25/12/2025 tarihi akşam saatlerinde tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetmiştir.

'YAŞADIĞI TRAVMANIN BASİT BİR DÜŞME SONUCU OLUŞMADIĞI BELİRTİLMİŞTİR'

Soruşturma dosyası kapsamında alınan adli tıp ve doktor raporlarında, Ahmet Emin Yavuk’un yaşadığı travmanın basit bir düşme sonucu oluşmadığı, açıkça belirtilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda yürütülen soruşturma genişletilmiş; vefatın ardından 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden biri kasten öldürme suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiştir. Diğer şüpheliler yönünden ise adli soruşturma devam etmektedir.

Ahmet Emin Yavuk’un ölümüne ilişkin tüm maddi gerçeğin, toplanan deliller ve yapılacak adli işlemler neticesinde eksiksiz biçimde ortaya çıkarılacağına; olayda sorumluluğu bulunan kişi ya da kişilerin hukuk önünde hesap vereceğine ve adaletin gecikmeksizin tecelli edeceğine olan inancımız tamdır. Bu nedenle hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.”

SİNE-SEN: ‘SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ’

DİSK'e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası da (Sine-Sen) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adalet yerini bulana kadar sürecin takipçisi olacağız" dedi.