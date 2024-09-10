Sevda Demirel'den tepki çeken 'Narin' yorumu: 'Şeriat gelsin kapanmaya razıyım'
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran‘ın cansız bedeni kaybolduktan 19 gün sonra bulundu. Narin’in katledilmesine tepki gösteren manken Sevda Demirel’in şeriat çağrısı ise tepki çekti. Demirel, “Şeriat gelsin kapanmaya hazırım” dedi.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19’uncu gününde evine 1 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde üzeri taşla kapatılmış halde bulundu.
Narin katledilmesine tepki yağdı. Son olarak şarkıcı ve manken olan Sevda Demirel, bu sorunlara şeriat kanunlarının çözüm olacağını söyledi.
“KAPANMAYA HAZIRIM”
Çözümü şeriat kanunları ve kapanmakta bulan Demirel, "Eğer şeriat kanunları yürürlüğe girecekse ben sonsuz kapanmaya hazırım yeter ki bunları assınlar! Tabii ki çözüm! Çok ciddi bir caydırıcılık. Ben şeriat, kapanmak vs. sonsuz kabul ediyorum. Yeter ki assınlar, vinçle sallansınlar. Olmaz! Ne hayvanlara ne çocuklara ne bebeklere! Yani bunlar gerçekten insan değil bunlar. İblisin çalışanları bunlar, normal insan bunu yapmaz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Narin'i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm'
- 'Siz mi öldürdünüz, babası olma olasılığınız var mı?'
- Narin'in ölümüne dayanamadı: İntihara kalkıştı!
- 'Sessizlik hayra alamet değil'
- Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı
- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan jet yanıt geldi!
- Teğmenlerin akıbetine ilişkin çarpıcı iddia
- 'Bir beş yıl daha hediye ederler'
- Bu hastalıklara sahip olanlar erken emekli olabilir
- Polis aracı, anne ve kızına çarptı: 1 ölü