Sevda Demirel'den tepki çeken 'Narin' yorumu: 'Şeriat gelsin kapanmaya razıyım'

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran‘ın cansız bedeni kaybolduktan 19 gün sonra bulundu. Narin’in katledilmesine tepki gösteren manken Sevda Demirel’in şeriat çağrısı ise tepki çekti. Demirel, “Şeriat gelsin kapanmaya hazırım” dedi.

Sevda Demirel'den tepki çeken 'Narin' yorumu: 'Şeriat gelsin kapanmaya razıyım'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 17:18

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde  8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19’uncu gününde evine 1 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde üzeri taşla kapatılmış halde bulundu. 

Narin katledilmesine tepki yağdı. Son olarak şarkıcı ve manken olan Sevda Demirel, bu sorunlara şeriat kanunlarının çözüm olacağını söyledi.

“KAPANMAYA HAZIRIM”

Çözümü şeriat kanunları ve kapanmakta bulan Demirel, "Eğer şeriat kanunları yürürlüğe girecekse ben sonsuz kapanmaya hazırım yeter ki bunları assınlar! Tabii ki çözüm! Çok ciddi bir caydırıcılık. Ben şeriat, kapanmak vs. sonsuz kabul ediyorum. Yeter ki assınlar, vinçle sallansınlar. Olmaz! Ne hayvanlara ne çocuklara ne bebeklere! Yani bunlar gerçekten insan değil bunlar. İblisin çalışanları bunlar, normal insan bunu yapmaz" dedi.


Etiketler: #Narin Güran

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