2.09.2025 14:39:00
DHA
'Sevenler' suç örgütünün firari şüphelileri, saklandıkları bağ evinde yakalandı!

Edirne’de polisin ‘Sevenler’ suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda, firari şüpheliler Ö.S. ve Y.L. saklandıkları bağ evinde yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Sevenler’ suç örgütüne yönelik 17 Haziran’da yapılan, 7 şüphelinin tutuklandığı operasyona ilişkin firari şüpheliler Ö.S. ve Y.L.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Aynı zamanda haklarında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama’ suçlarından aranma kayıtları da bulunan 2 şüphelinin Karaağaç Mahallesi’nde bağ evinde saklandığı tespit edildi.

Ekiplerin bağ evine yaptığı operasyonda, Ö.S. ve Y.L. yakalandı. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

