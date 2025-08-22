AYRINTILAR GELİYOR...
'Demirözler' suç örgütü lideri hakkında tutuklama kararı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu Rusya’da yakalanan ‘Demirözler’ suç örgütünün elebaşı olan U.D., Samsun’da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
22.08.2025 15:06:00
Güncellenme:
DHA
