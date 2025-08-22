Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Demirözler' suç örgütü lideri hakkında tutuklama kararı!

22.08.2025 15:06:00
Güncellenme:
DHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu Rusya’da yakalanan ‘Demirözler’ suç örgütünün elebaşı olan U.D., Samsun’da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

İlgili Konular: #Rusya #Samsun #Ali Yerlikaya #suç örgütü

