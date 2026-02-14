Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sevgililer Günü’nde 'aşk büyüsü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı

14.02.2026 13:43:00
Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Sevgililer Günü öncesi sosyal medya üzerinden "büyü" vaadiyle 236 kişiyi yaklaşık 46 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 19 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'de polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kendilerini "büyücü", "medyum" ve "manevi hoca" olarak tanıtan bir suç şebekesi deşifre edildi.

Şüphelilerin, özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde sosyal medya algoritmalarını kullanarak yurttaşlara ulaştıkları, "üzerinizde ağır büyü var" diyerek korku oluşturdukları ve sahte ritüeller düzenledikleri belirlendi. "Muska yazma", "büyü bozma", "tılsım yapma" ve "kurban bedeli" adı altında para talep eden şüphelilerin, bu materyalleri fahiş fiyatlarla sattıkları tespit edildi.

7 İLDE OPERASYON

Yapılan araştırmalarda, mağdurların kişisel verilerinin ve özel durumlarının da tehdit ve şantaj unsuru olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Teknik ve fiziki takip sonucu Tekirdağ merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Afyonkarahisar ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, büyü yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal, 39 bin TL para ile çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve harici bellek ele geçirildi.

Şebeke tarafından "büyü" vaadiyle 236 kişinin yaklaşık 46 milyon TL dolandırıldığı tespit edildi.

19 KİŞİYE TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19 kişi "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "şantaj" ve "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

