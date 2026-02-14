14 Şubat Sevgililer Günü mesajları: En güzel, anlamlı ve romantik Sevgililer Günü mesajları...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.02.2026 09:40:00
14 Şubat Sevgililer Günü sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde kutlanıyor. İşte, 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları...

Aşkın, romantizmin ve sevgi dolu birlikteliklerin temsili olarak kabul edilen Valentine's Day (Sevgililer Günü), dünyanın dört bir yanında heyecanla kutlanıyor. İşte, 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları...

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

  • Hayatımı güzelleştiren en değerli armağan sensin. Varlığınla her günümü anlamlı kıldığın için minnettarım. Seninle olmak, en büyük şansım. İyi ki benim sevgilim oldun!
  • Seninle her gün ayrı bir macera, her kahkaha ayrı bir hatıra! Hayatımın en eğlenceli, en güzel hikâyesini seninle yazıyorum. Seni çooook seviyorum, Sevgililer Günümüz kutlu olsun!
  • Seni sevmek, hayatın karmaşasında kalbimin bulduğu en doğru yol oldu. Seninle her şey daha anlamlı, daha gerçek.
  • Hayat bazen zor,bazen karmaşık ama sen yanımdayken her şey aşılabilir geliyor.
  •  Birlikte geçirdiğimiz her anı, her gülüşünü, her dokunuşunu kalbimde saklıyorum. Sen benim en değerli hazinemsin. Sevgililer Günün kutlu olsun, aşkım.
  •  Yollarımızın kesiştiği ilk günkü kadar güzel ve umut dolusun. Bu sevgililer gününde de elimi sımsıkı tuttuğun ve bana umudu ve güzelliği getirdiğin için teşekkür ederim. İyi varsın.
  • Seni ne kadar sevdiğimi ifade edecek kelimeler henüz yaratılmadı. Güzelliği tarif eden tüm kelimeler seninle olsun. Hayatıma anlam katan kadın iyi ki varsın.
  • Seninle tanışana kadar hayatımın mükemmel olduğunu düşünüyordum. Hayatımda senin gibi harika bir kadın/adam olmadan tüm bunların eksik olduğunu gösterdin. Seni her zaman seveceğim. Sevgililer Günün kutlu olsun!
  • Seninleyken asla sıkıcı bir an olmuyor. Seninle olduğum her yer evimdir.
  • Ve eğer yıldızlar ölürse, sen ve ben kendi ışığımızı kendimiz yaratacağız.
  • Her günü seninle bir hediye olarak görüyorum.
  • Hayatıma bu kadar çok sevgi, neşe ve macera kattığın için teşekkür ederim. Seni seviyorum.
