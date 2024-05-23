Sevgilisi terk etti... 'Allah kurtardı' pankartıyla lokma dağıttı

Maltepe’de sevgilisi tarafından terk edilen Kadir Sarıca isimli kişi, 'Allah kurtardı' pankartıyla lokma döktürerek dağıttı.

Yayınlanma: 23.05.2024 - 15:55
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Maltepe’de yaşayan Kadir Sarıca isimli kişi, yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ayşenur Ç. tarafından terk edildi.

Sevgilisinin işsiz olduğu dönemde sevgilisine ve çocuğuna maddi manevi destek olduğunu belirten Sarıca, Ayşenur Ç. tarafından dolandırıldığını iddia etti. Evlenmeden sevgilisinin gerçek yüzünü gördüğünü belirten Sarıca, “Allah kurtardı” pankartıyla lokma döktürerek yurttaşlara dağıttı.

"HAYIR LOKMASI DAĞITIYORUM"

Maltepe sevgisi tarafından terk edilen Kadir Sarıca, “Tanışmış olduğum hanımefendi evlenme vaadi ile bir sene boyunca tüm masraflarını bana karşılattı. İşin sonunda aldatıldığımızda kullanıldığımızı öğrendik. Bu durumu hanımefendinin kendi arkadaşından bizzat öğrendim. Kendisine ulaşmaya çalıştığımda ise telefonlarıma çıkmadı. Ne ailesine ne de kendisine ulaşabiliyorum. Sırra kadem basmış durumdalar. Ben de artık kendisinden kurtulduğum için hayır lokması dağıtıyorum. Ortalama 350 bin lira gibi bir kaybım var. Yaklaşık bir sene boyunca kendisine maddi destek verdim. Gündelik hayatındaki masrafları, çocuğunun masrafları ve benzeri konularda harcamalar yaptım. Karşılığında ise nankörlük gördüm. Erkeklere şu mesajı vermek istiyorum, ’kesinlikle fedakarlık yapmayın’” diye konuştu.


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