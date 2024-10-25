Sevgilisi ve annesi tarafından darbedildi! Fuhuş suçu ortaya çıktı

Yayınlanma: 25.10.2024 - 15:56

Güncelleme: 25.10.2024 - 15:56

Samsun’un İlkadım Reşadiye Mahallesi’nde iddiaya göre Ramazan U. arkadaşı Perzin Z. ve onun kızı Seda K.’nın sevgilisi Ali G.’yi önce darp, ardından da bin 200 lira ve cep telefonunu gasp etti. Bunun üzerine Ali G., polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, olayın yaşandığı eve gidip, Pervin Z.’yi gözaltına aldı. Seda K. ve Ramazan U. ise olay yerinden kaçtı.

Pervin Z.’nin yapılan sorgusunda, “Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek” suçundan 8 ayrı aranması olduğu, toplamda 4,5 yıl hapis cezası bulunduğu, 11 bin 700 lira da para cezası olduğu belirtildi.

Kaçan Seda K. Ve Ramazan U.’nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.