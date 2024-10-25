Sevgilisi ve annesi tarafından darbedildi! Fuhuş suçu ortaya çıktı
Samsun’un İlkadım ilçesinde Ali G.’nin, darp ve gasp edildiği iddiasıyla polise şikayette bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Pervin Z.’nin “Fuhuşa teşvik etmek” suçundan 8 farklı aranması olduğu ortaya çıktı.
Samsun’un İlkadım Reşadiye Mahallesi’nde iddiaya göre Ramazan U. arkadaşı Perzin Z. ve onun kızı Seda K.’nın sevgilisi Ali G.’yi önce darp, ardından da bin 200 lira ve cep telefonunu gasp etti. Bunun üzerine Ali G., polise şikayette bulundu.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, olayın yaşandığı eve gidip, Pervin Z.’yi gözaltına aldı. Seda K. ve Ramazan U. ise olay yerinden kaçtı.
Pervin Z.’nin yapılan sorgusunda, “Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek” suçundan 8 ayrı aranması olduğu, toplamda 4,5 yıl hapis cezası bulunduğu, 11 bin 700 lira da para cezası olduğu belirtildi.
Kaçan Seda K. Ve Ramazan U.’nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadın teröristin ilçe başkanlığı yaptığı ortaya çıktı!
- Bahar dizisinde erken veda
- Metin Feyzioğlu'na dikkat çeken atama!
- İşte Öcalan’ın Bahçeli hakkında söyledikleri
- Kayseri'deki son hekim de istifa etti
- Ağabey Baran Güran geri adım attı!
- TUSAŞ'a saldırı üstlenildi
- TUSAŞ’a yapılan saldırı için dikkat çeken uyarı: Yazılı
- Kadını domuz bağıyla bağlayıp katlettiler!
- Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu