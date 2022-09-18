Sevgilisinden ayrılınca sosyal medyadaki fotoğraflarının silinmesini istedi: Yargıtay'dan emsal fotoğraf kararı
Yargıtay, kendisinden talep edilmesine rağmen eski sevgilisinin fotoğraflarını sosyal medyadan silmeyen kişiyi suçlu buldu.
İstanbul'da yaşayan bir kadın, ayrıldığı erkek arkadaşından birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırmasını istedi.
Erkek arkadaşı fotoğrafları silmeyi reddedince dava açtı. Yerel mahkeme kadını haksız bulunca dosya Yargıtay'a gitti.
NTV'de yer alan habere göre, Yargıtay, fotoğrafların kaldırılmamasının özel hayatın gizliğini ihmal etmediğine hükmetti ama "Verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçu işlendiğine karar verdi.
Kararda, "Sanık cezası 2 ile 4 yıl arası hapis olan bu suçtan yargılanmalıdır" denildi.
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