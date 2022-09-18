Sevgilisinden ayrılınca sosyal medyadaki fotoğraflarının silinmesini istedi: Yargıtay'dan emsal fotoğraf kararı

Yargıtay, kendisinden talep edilmesine rağmen eski sevgilisinin fotoğraflarını sosyal medyadan silmeyen kişiyi suçlu buldu.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 11:46
Sevgilisinden ayrılınca sosyal medyadaki fotoğraflarının silinmesini istedi: Yargıtay'dan emsal fotoğraf kararı
Abone Ol google-news

İstanbul'da yaşayan bir kadın, ayrıldığı erkek arkadaşından birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırmasını istedi.

Erkek arkadaşı fotoğrafları silmeyi reddedince dava açtı. Yerel mahkeme kadını haksız bulunca dosya Yargıtay'a gitti.

NTV'de yer alan habere göre, Yargıtay, fotoğrafların kaldırılmamasının özel hayatın gizliğini ihmal etmediğine hükmetti ama "Verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçu işlendiğine karar verdi.

Kararda, "Sanık cezası 2 ile 4 yıl arası hapis olan bu suçtan yargılanmalıdır" denildi.


yargıtay ayrılık sosyal medya sosyal medya fenomeni

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler