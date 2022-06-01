Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Ruboto’nun solisti davasında karar

01 Haziran 2022 Çarşamba, 16:30

Ünlü müzik grubu Rubato'nun solisti Özer Arkun'un, kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar duruşması görüldü.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Özer Arkun ve müşteki B.Y. katılmadı. Mahkeme heyeti, sanık Özer Arkun’un "Kasten basit yaralama" suçundan 10 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet sanığın mahkemedeki davranışlarını dikkate alarak adli para cezasıyla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Heyet, "Hakaret" suçundan sanığın 5 bin 250 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve bu ceza için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

MÜŞTEKİNİN BEYANLARI DIŞINDA SOMUT DELİL YOK

Mahkeme, müşteki B.Y.’nin beyanlarının haricinde dava dosyasında somut delillerin olmadığını gerekçe göstererek sanık Özer Arkun’un üzerine atılı "Nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Basit Cinsel saldırı", "Nitelikli yağma", "Tehdit" ve "Şantaj" suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verdi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, B. Y. ile Özer Arkun'un 2019 yılı temmuz ayından itibaren arkadaş oldukları, 2020 mart ayında evlilik kararı alıp birlikte yaşamaya başladıkları anlatılıyor.

Özer Arkun ile B.Y.'nin 4 Mayıs 2020'de evlilik meselesi nedeniyle tartıştıkları, Arkun'un genç kadına sinkaflı küfürler ederek, yüzüne su dolu bardağı fırlattığı savunulan iddianamede, burnunun kanamasına neden olduğu, cep telefonu ve bilgisayarını kullanmasına engel olduğu, zorla öpmeye çalıştığı savunuluyor.

İddianamede Özer Arkun'un "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla kasten yaralama", "tehdit", "şantaj", "hakaret", "nitelikli yağma" ve "basit cinsel saldırı" suçlarından 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.