Sevgilisini öldürdüğü için tutuklanan şarkıcı Sevil Çiftçi hakkında bir başka suçlama

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 23:09

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 23:09

İstanbul Şişli’de, eski erkek arkadaşı Semih Sevim’i öldüren ve cesedi babasıyla birlikte Sancaktepe’de ormanlık alana atan şarkıcı ve model Seçil Çiftçi hakkında şok bir iddia daha gündeme geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Seçil Çiftçi’nin farklı bir cinayet olayında da yer aldığı iddia ediliyor.

Seçil Çiftçi ve babası C.Ç.’nin cinayetten tutuklanmasının ardından uzun bir süre FLAŞ TV’de ‘Hayata Dair’ adlı programın sunuculuğunu yapan sanatçı Gülşen Korucu, Seçil Çiftçi hakkında, “Bir cinayet dosyasını daha biliyor” iddiasında bulundu.

Korucu’nun iddiasına göre Çiftçi, 2018 yılında ölen 19 yaşındaki kız kardeşi Yaren Korucu’nun ölümünde de yer aldı.

Korucu’nun bahsettiği olay, 2 Kasım 2018’de Başakşehir 2. Kısım Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi.

Gelen bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 19 yaşındaki Yaren Korucu’yu, göğsünden vurulmuş halde buldu.

Genç kızın yanında da bir adet tabanca bulundu. Polis kayıtlarına ‘İntihar teşebbüsü’ diye geçen olayda Yaren’in kan kaybından öldüğü belirlendi. Yaren’in bulunduğu noktada sadece birkaç damla kan olması ise dikkat çekti.

'HUKUK MÜCADELEMIZ SÜRÜYOR'

Habertürk’e konuşan Gülşen Korucu, “Kız kardeşim Yusuf S. diye biriyle arkadaştı. Sonra bunlarla Seçil Çiftçi arkadaş oldu. Kız kardeşim evden 1 Kasım 2018 günü çıktı. Bir gün sonra bize ölüm haberi geldi. Polis bize kız kardeşimin intihar ettiğini ve kan kaybından hayatını kaybettiğini söyledi. Yaren güya sokakta silahla göğsünden kendini vurmuştu. Biz Yaren’in bulunduğu yere gittik baktık. Etrafta kan yoktu. Yani kan kaybından ölen birinin sözde olay yerinde kanı olması gerekmez miydi? Yaren’de silah yoktu ki. Güya silahı o gruptan bir kızın evinden almış. Ama biz sonradan öğreniyoruz o kişinin evi bile aranmamış. İntihar edecek biri kafasına sıkar göğsüne niye sıksın. Kız kardeşimi Yusuf S., öldürdü. Seçil bunu biliyor. Seçil olay olduğunda da oradaydı. Kendisi bize söyledi” dedi.

Kız kardeşi Yaren’i erkek arkadaşı Yusuf S.’nin vurduğunu ve vurduktan sonra onu götürüp sokağa attığını iddia eden Korucu, “Kız kardeşimi yaralı sokağa atıyorlar ve intihar süsü vermek için silahı da temizleyip yanına bırakıyorlar. Seçil, birkaç kez ağzından kaçırdı. ‘Yaren yanımdan gitti’ diye. Olaya tanıktı. Hatta bir ara bizden para istedi anlatacağını söyledi. Adliyeye kadar gittik. Adliye kapısından döndü. Seçil bize Yusuf’un parayla dosyayı kapattığını söyledi” dedi.

Kız kardeşlerinin intihar etmediğini cinayete kurban gittiğini iddia eden Korucu, “Elimizde Seçil’le olan yazışmalar var. Tüm bunları delil olarak savcılığa vereceğiz; hukuki mücadelemiz sürüyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Kardeşimin dosyası yeniden incelensin” diye konuştu.

Korucu’nun kız kardeşi Yaren’i öldürdüğü iddia ettiği isim Yusuf S., uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunuyor.