Sevgilisinin evini ateşe veren 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Başkanı, uyuşturucu taciri çıktı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 10:04

Elazığ'ın Keban İlçesinde 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Şube Başkanlığı yapan Muzaffer Bayir'in, Diyarbakır'ın Ergani İlçesinden Elazığ'a 6,5 kilo esrar taşırken yakalanıp tutuklandığı ve itirafçı olup suç ortaklarını yakalattığı öğrenildi.

İTİRAFÇI OLUNCA CEZASI 4 YIL 2 AYA İNDİRİLMİŞ

Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararında sanık Muzaffer Bayir'in uyuşturucu madde ile birlikte yakalanır yakalanmaz suçunu itiraf edip diğer suç ortaklarının yakalanmasına yardımcı olduğu nedeniyle etkin pişmanlıktan yararlandırılması gerektiğine kanaat getirdi.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, mahkeme sanığı toplu halde uyuşturucu ticareti yapmaktan önce 10 yıl hapisle cezalandırdı. Ancak bu cezayı itirafçı olup suçun açığa çıkmasına yardımcı olacak bilgiler verdiği için lehine takdiri indirim sebebi sayarak 5 yıla indirdi.

Mahkeme sanığın duruşmalardaki saygılı tutum ve davranışlarını da nazara alarak cezayı 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 400 lira adli para cezasına çevirdi.

3 KEZ AĞIR MÜEBBETTEN 33 YILA

Sanık Muzaffer Bayir Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de kendisinden ayrılan sevgilisi, onun teyzesi ve 10 yaşındaki oğlunun kaldığı evi ateşe verip yangın çıkararak kasten öldürmeye teşebbüs ettiği için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmış, ardından suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 33 yıla indirmişti.

Sanığın yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkemede olumlu kanaat oluşmadığından cezasında ayrıca iyi hal indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar verilmişti.