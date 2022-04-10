Elazığlı mahalle muhtarı, 'yeşil alan' sözü aldığı yere benzinlik yapılacak olmasına tepki gösterdi
Elazığ Kültür Mahallesi Muhtarı Murat Biter, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ve yıkım kararı alınan eski polis karakolu ve lojmanlarının yerine yeşil alan yapılacağı yönünde kendilerine söz verildiği halde bu arazinin yeni imar planında benzinlik olarak işlenmesine tepki gösterdi. Biter, “Burası benzinlik alanı olarak işlenirse gerçekten bu şehre ihanet etmiş olursunuz” dedi.
Murat Biter, bugün yaptığı açıklamada, yıkım kararı alınan eski polis karakolu ve lojmanı arazisinin yeni imar planına benzinlik alanı olarak işlendiğini söyledi. Yıkım kararı alındıktan sonra belediye başkanının söz konusu arazisinin yeşil alan yapılmasına yönelik taleplerine olumlu cevap verdiğini söyleyen
"BU ŞEHRE İHANET ETMİŞ OLURSUNUZ"
Biter, şöyle konuştu.
"Mahallemiz içinde bulunan polis karakolu ve lojmanlarının yıkım kararı alındı. Yıkım kararı alındıktan sonra biz de Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları ile görüştük. Bu alanın ormanla birleştirip yeşil alana çevrilerek mahalle sakinlerimizin rahat bir nefes alacağı alan olması için talebimizi ilettik. Sağ olsun Belediye Başkanı bize destek oldu. 'Çok güzel düşündünüz muhtarım. Elimizden gelen ne varsa yaparız' dedi.
Yalnız yeni açılan bu imar planında burası benzinlik alanı olarak işlenmiş. Biz, bunu duyduktan sonra gerçekten bir şok içerisinde olduk. Ve bunu ben, mahalle sakinlerimizle de birebir görüşerek anlattım, gerçekten burası sıkıntı olmaya başladı. Telefonum bir dakika olsun susmadı. Hani siz devlet olarak, 'Biz burayı, mahalle içlerinde benzinlik alanı olmayacak, benzinlik yapmayacağız’ diyordunuz. İnsanlara nefes alabilecek yeşil alanlar yapalım. Bu mu sizin adaletiniz, bu mu sizin kanunumuz? Gerçekten bu konu büyüdü. Ben buradan Sayın Vali’mize, sayın vekillerimize, belediye başkanımıza, il başkanlarımıza sesleniyorum. Bu konuda benim yanımda olmalarını istiyorum. Sizlerden destek istiyorum. Burası benzinlik alanı olarak işlenirse gerçekten bu şehre ihanet etmiş olursunuz."
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