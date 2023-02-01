Sevilay Yılman, Kıvanç Tatlıtuğ ve Cem Yılmaz'ı hedef aldı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 20:36

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 20:36

Habertürk TV'de ekrana gelen ve Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Ana Haber'de başıboş köpek sorunu konuşuldu. Yayına gazeteci Sevilay Yılman, Esra Topbaş ve hayvan hakları savunucusu, avukat Yasemin Babayiğit katıldı. Yayında Babayiğit ile sert tartışmalara giren Yılman, Kıvanç Tatlıtuğ ve Cem Yılmaz'ı da eleştirdi.

Van'da köpek saldırısında boğazından ağır yaralanan 9 yaşındaki Mete Durna'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak yeterince tepki gösterilmediğini savunan Yılman, şunları kaydetti:

"Konya barınağında iki tane vicdansız alçak köpeklerin kafasına kürekle vuruyor ve acı olan ne biliyor musunuz Mehmet Akif? Biliyor musunuz Esra, kıyamet koptu. Evet çok çok kötü bir görüntüydü. Peki bu çocuk öldü. Dün, 9 yaşında. Ölen bir sürü çocuğumuz var. Ya Cem Yılmaz, ya Kıvanç Tatlıtuğ, ya arkadaş neredesiniz? Yani o köpeğe kürekle kafasına vuran sizin vicdanınızı sızlattı da bir köpeğin bir çocuğu öldürmesi sizin vicdanınızı sızlatmıyor mu be kardeşim? Bu nasıl sanatçı ya bu nasıl aydınlık? Bu nasıl bu nasıl Türkiye'yi sevmek?"

