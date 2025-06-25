Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Seyahatsever Projesi'nin ne zaman başlayacağı, yaş sınırının ne kadar olduğu, başvuru şartlarının neler olduğu araştırılıyor. Peki, Seyahatsever Projesi nedir? 2025 Seyahatsever Projesi başvuruları ne zaman? Seyahatsever Projesi başvurusu nasıl yapılır?





SEYAHATSEVER PROJESİ NEDİR?

Seyahatsever projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın seyahat edecek olan gençlere Bakanlığa ait yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sunan bir proje olarak biliniyor.

SEYAHATSEVER PROJESİ YAŞ SINIRI KAÇ?

Seyahatsever Projesi, 18-30 yaş arasında olan gençleri kapsıyor.

SEYAHATSEVER PROJESİ ŞARTLARI NELER?

Yaz boyunca sürecek olan projede ücretsiz olacak yurtlardan yararlanmak için öğrenci olma şartı da aranmıyor.

Konaklama için yurt müdürlüğüne en az bir gün öncesinden ad, soyad ve TC kimlik numarası ile rezervasyon yapmak gerekiyor.

Bir ilde en fazla 5 gece konaklama yapılabiliyor.

Konaklama için ilk giriş saati 13.00 olarak belirlendi. Odanın boşaltılacağı gün ise en fazla 13.00’e kadar çıkış yapılabiliyor.

Konaklama süresince en erken yurttan çıkış saati 05.00’te ve yurtlara en son giriş saati 01.00 olacak.

Her gün temizlik yapılması amacıyla saat 13.00-17.30 arası odalar boşaltılacak. Huzur bozucu davranışlarda bulunanların misafirlikleri sonlandırılacak.

SEYAHATSEVER PROJESİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

18-30 yaş aralığındaki gençler, projeden yararlanmak için ALO GSB 444 0 472 çağrı merkezini en az bir gün önceden arayarak rezervasyon yaptırabilir; tercih ettikleri şehirdeki GSB yurtlarında 5 gün boyunca ücretsiz konaklama imkanından faydalanabilirler.



