Seydikemer’de trafik kazası: 1 ölü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Seydikemer’de trafik kazası: 1 ölü
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İHA
Yayınlanma: 08.09.2024 - 17:30

Kaza, Karaköy Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Avni (59) yönetimindeki 48 E 8309 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hasan Avni’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Avni’nin cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Seydikemer Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #muğla #trafik kazası

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