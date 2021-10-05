“Şeyh Bedreddin” filminin galası İzmir'de yapıldı

05 Ekim 2021 Salı, 11:09

Şeyh Bedreddin’in hayatını konu alan ve 8 Ekim’de vizyona girecek "Hakikat Şeyh Bedreddin" filminin galası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla İzmir Sanat'ta yapıldı. Sanatçı Suavi’nin Şeyh Bedreddin’i canlandırdığı, oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın ise Börklüce Mustafa’ya hayat verdiği filmin galasına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun yanı sıra filmin oyuncuları ve sanatseverler katıldı. Galada konuşan Mustafa Özuslu, Şeyh Bedreddin’in birbirinden farklı halkları, inançları, düşünceleri bir araya getiren, bütünleştiren ve mücadeleyi tek bir odağa karşı harekete geçiren bir kahramanlık iradesi olduğunu söyledi. Özuslu “Dolayısıyla tam da bu mahiyetiyle Şeyh Bedreddin, bizim coğrafyamız için tekrar tekrar okunması gereken bir deneyimdir. Kahramanlık çağı geçti. Bizler artık kahraman ya da kahramanlar, kurtarıcı figürler, mehdiler beklemiyoruz. Tarihin öznesi bizleriz. Kurtuluşumuz çokluktadır. ‘Biz’lik bilinciyle gelecek olan değişimin anahtarı yalnızca bizdedir. İnsanı öncelemeyen olası her iktidar pratiğinin panzehiri ancak yeni bir yaşamı hayata geçirme kararlılığını taşıyan bizlerin elindedir” dedi.

FİLM DAYANIŞMANIN YANSIMASI

Filmin yapımcılığını üstlenen Mükerrem Selçuk izleyicilere filme gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederken Yönetmen Hakan Alak da filmin ilk kez İzmir'de seyirci karşısına çıkması nedeniyle duyduğu heyecanı paylaştı.

Filmde “Şeyh Bedrettin” rolünü üstlenen sanatçı Suavi ise bu filmin bir dayanışmanın yansıması olduğunu belirterek “Bu film ötekileştirmeden yan yana gelmek, birlikte paylaşmak demek. Bu film tam da böyle dayanışmanın yansıması. İlk gösterimin İzmir'de olması büyük şans. Bu film bir sermaye grubuna ait olmadı veya herhangi bir yere ideolojik olarak yaslanmadı. Oyuncu kadrosunun özverisinden tutun da diğer her şeye kadar hep bu dayanışmaya tanık oldum” diye konuştu.

Filmde Ali Barkın, Elif Nur Kerkük, Kerem Fırtına, Orhan Alkaya, Ezgi Esma Kürklü, Bülent Keser, Teoman Gelmez, Sinan Tuzcu, Sabriye Günüç, Serkan Genç, Mehmet Ünal, Emre Canpolat, Ömer Duran, Ersin Umut Güler, Gülsün Odabaş ve Rugeş Kırıcı da rol alıyor. Ömer Faruk Çalışkan filmde çocuk oyuncu rolünü üstlendi. Torlak Kemal rolünde ise Saygın Soysal yer aldı.