Seyir halinde kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Sinop’ta otomobille seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü Ramazan Gündoğdu (62), hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 03.09.2024 - 13:18
Seyir halinde kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 57 FC 577 plakalı otomobiliyle Durağan-Dikmen kara yolunda seyir halinde olan Ramazan Gündoğdu, aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Gündoğdu’nun aracı yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Ramazan Gündoğdu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken şarampole devrilen otomobil AFAD görevlileri tarafından çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sinop haberleri

İlgili Haberler

Sinoplu balıkçıların yüzü palamut ile güldü

Sinoplu balıkçıların yüzü palamut ile güldü
Sinop’ta zincirlenme kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Sinop’ta zincirlenme kaza: 1’i ağır 2 yaralı
Sinop'ta feci kaza: Otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı!

Sinop'ta feci kaza: Otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler