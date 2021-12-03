Seyir halindeki araç alev alev yandı
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.
Olay, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.B. Evren idaresindeki 46 KL 247 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi’nden çarşı istikametine seyir ettiği esnada hemzemin alt geçitte henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Araç sahibinin ve görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, LPG’li olduğu öğrenilen araçtaki yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonrası araç kullanılmaz hale gelirken, ekiplerin uyarılarına rağmen soğutma çalışması yapıldığı esnada aracın yanından geçmeye çalışan sürücülerin duyarsızlığı "Bu kadar da olmaz" dedirtti.
Henüz sebebi belirlenemeyen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Video Haberler
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK önünde sert sözler
- Doların düşeceği tarihi açıkladı
- Aykut Küçükkaya görevden alındı
- Avrupa Konseyi’nden Kavala kararı
- Kalp hastalığının bilinmeyen 5 sinyali
- Yavaş'tan Devlet Bahçeli'ye yanıt
- Enflasyon rakamları açıklandı
- Bakanlıktan İzmir'de büyük satış
- CHP'nin 2. mitingi hangi ilde olacak?
- Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı