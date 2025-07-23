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Seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

23.07.2025 15:20:00
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İHA
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Seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Adana’da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana’da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda araç sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, 22 Temmuz günü akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobile, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Defalarca ateş açılan araçta bulunan sürücü vücudunun çeşitli yerlerinden tabanca ile vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ismi öğrenilemeyen yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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