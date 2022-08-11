Seyir halindeki kamyonda yangın: 500 kovan arı yandı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kamyonda çıkan yangında 500 kovan arı yandı. Kovanların sahibi Yaşar Ölmez (38), yaklaşık 750 bin TL zararının olduğunu belirtti.
Yaşar Ölmez, 9 Ağustos günü 500 kovan arıyı, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, kiraladığı kamyona yükledi. 4 yıllık arıcılık yapan Ölmez de kendi otomobiliyle, kamyonun peşinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gitmek üzere yola çıktı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçe çıkışına gelindiğinde kamyonda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kovanların tamamının yandığı öğrenildi.
Yaşar Ölmez, "Arılar yandı, tek geçim kaynağım gitti. Benim tek işim bu, o yüzden ne yapacağım bilmiyorum. 500 kovan arı yandı. Herkesten yardım bekliyorum. Sesimi duysunlar. Yaklaşık 750 bin TL zararım var" dedi.
Video Haberler
- Musul'da vadide yangın paniği
- Sarıgül grev çadırında
- 'Bazı işgüzarlar...'
- Ümraniye'de korkutan patlamalar
- Cinsel saldırıdan kurtuldu, çıplak halde esnafa sığındı
- ABD'de alev hortumu oluştu!
- Ankara'da tren kazası!
- Müteahhit aynı evi 5 kişiye satmış
- MHP'den 'Sokak Kedisi'ne tehditler
- İşte Erdoğan'ın verdiği üç talimat...
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 isim karşısında da kaybediyor!
- Zeytinli Rock Festivali yasaklandı!
- CHP'den İçişleri’nin 'YSK' tehdidine tepki
- İlhan Palut: 'Tura inanıyorum'
- İşte Erdoğan'ın verdiği üç talimat...
- 'Erdoğan riskli bir oyun oynuyor...'
- İkili arasındaki gerilim artıyor
- 'Erdoğan'ın cemevinde olup olmadığını anlamak bile güç'
- İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na 'YSK' tehdidi
- Kulisler bunları konuşuyor...