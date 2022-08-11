Seyir halindeki kamyonda yangın: 500 kovan arı yandı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 15:31

Yaşar Ölmez, 9 Ağustos günü 500 kovan arıyı, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, kiraladığı kamyona yükledi. 4 yıllık arıcılık yapan Ölmez de kendi otomobiliyle, kamyonun peşinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçe çıkışına gelindiğinde kamyonda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kovanların tamamının yandığı öğrenildi.

Yaşar Ölmez, "Arılar yandı, tek geçim kaynağım gitti. Benim tek işim bu, o yüzden ne yapacağım bilmiyorum. 500 kovan arı yandı. Herkesten yardım bekliyorum. Sesimi duysunlar. Yaklaşık 750 bin TL zararım var" dedi.