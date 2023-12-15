Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü!

Yayınlanma: 15.12.2023 - 09:20

Güncelleme: 15.12.2023 - 09:20

Malatya-Elazığ karayolu Çamurlu Mahallesi Kanyon Caddesi üzerinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan bir minibüs aniden alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.