Seyir halindeki motosiklete kurşun yağdırdı: 2 yaralı
Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi, motosikletteki 2 kişiye tabancayla kurşun yağdırdı. Olayda motosiklette bulunan 2 kişi bacaklarından yaralanırken, saldırgan şahıs polise teslim oldu.
Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi Recepli Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. isimli kişi cadde üzerinde seyir halinde bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen motosikletli 2 kişiye tabancayla ateş etmeye başladı.
Yaralanıp motosikletten düşen 2 kişi, yaralı halde kaçarken, M.Ö.’nün silahından çıkan mermilerin bir kısmı çevrede bulunan araçların camlarına ve lastiklerine isabet etti.
M.Ö. olayı gerçekleştirdikten sonra polis ekiplerine teslim oldu. Olayı gerçekleştiren M.Ö. ile yaralananlar arasında alacak verecek meselesi olduğu iddia edildi.
Tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.
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