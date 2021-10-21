Seyir halindeyken alev alev yandı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir otomobil, seyir halinde alev alev yandı.
Korku dolu anlar, öğleden sonra İzmir- İstanbul otoyolu Savaştepe gişeleri yakınında meydana geldi.
İTFAİYEYE HABER VERİLDİ
Ömer Cihan (60) yönetimindeki 54 AAU 678 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü otomobilini yol kenarına çekerek, itfaiyeye haber verdi.
Araç, olay yerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının neden çıktığı bilinmezken söz konusu kazada yaralanan olmadı.
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