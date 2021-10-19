Bursa'da uçak kazasına 'takipsizlik' kararı
Bursa'da eğitim uçuşu sırasında motor arızası yapan Cessna 172 tipi uçağın Yunuseli Havaalanı'na 500 metre mesafedeki meyve bahçesine yaptığı zorunlu iniş sırasında yaptığı kazayla ilgili başlatılan soruşturmada 'takipsizlik' kararı verildi.
Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan 29 Haziran’da havalanan tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağı, ikmal amacıyla Bursa Yunuseli Havaalanı'na iniş yapmak için yöneldiği sırada motor arızası yaptı.
Uçak, havaalanına 500 metre mesafede, meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı. Armut ağaçları arasına inen ve hasar gören uçağın pilotu Serkan Ünverdi ve öğrenci Rabia Erdun hafif yaralandı. Yaralanan pilot ve öğrenci Çekirge Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, uçak kazasının ardından başlattığı soruşturmayı tamamlandı. Savcılık, olayda suç kastıyla hareket edilmediğini, suç unsurunun oluşmaması ve yaralıların şikayetçi olmaması nedeniyle 'takipsizlik' kararı verdi.
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