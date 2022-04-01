Seyit Torun CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları anlattı: 'Suç unsuru bulamadıkça Soylu’yu sinirlendirdiler'

01 Nisan 2022 Cuma, 15:36

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iktidarın CHP’li belediyelere hem kaynak aktarmadığını hem de baskı kurduğunu söyledi. Torun, “Son üç yılda, 432 milyon nakdi yardımın tamamını Cumhur İttifakı belediyelerine verildi. 2 bin 628 araç yardımında bulundu. Yüzde 97’si Cumhur İttifakı’na verildi. Geri kalan yüzde 3 de sadece CHP değil… Erdoğan, büyükşehirler belediyemizin 20 milyar tutarındaki 6 büyük projesinin finansmanı da bir yıldan fazladır imzalamıyor” dedi. Avcılar, Konak ve Gömeç’te belediye personelinin gözaltına alındığını söyleyen Torun, “Algı yaratma çabası içindeler. Aylar öncesinde suç unsuru bulması amacıyla İçişleri Bakanlığı’nda birim kuruldu. Bulunmadıkça Soylu’yu sinirlendirdiler” diye konuştu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, basın mensupları ile TBMM’de bir araya geldi. Torun, hem gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı hem belediyelerin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

“VAATLERİN YÜZDE 70’İNİ YERİNE GETİRDİLER”

31 Mart seçimlerinde izledikleri strateji hakkında Torun, “Belediyelerde yapılan gereksiz harcamalardan dolayı vatandaşın ciddi rahatsızlığı vardı. ‘İsrafı engelleyeceğiz ve belediyelerimiz hesap verebilir olacak kaynaklarını doğru yere kullanacak’ demiştik. İktidar ‘benden olanlar ve olmayanlar’ diye ayırmıştı, toplum kamplaşma içindeydi. ‘Biz birleşeceğiz ve kimseyi ayırmayacağız’ demiştik. Vatandaş kabullendi ve ittifakla birlikte birçok belediye kazandık. İlk kez bir ittifak denendi ve olumlu sonuçlar aldık” dedi.

Türkiye nüfusunun yüzde 51.8’ini CHP’li belediyelerin yönettiğini aktaran Torun, bu belediyelerin seçim öncesinde verdiği vaatlerin yüzde 70’ini yerine getirdiklerini ifade etti. Torun, “248 belediye üç yılda 6 bin 100 proje hayata geçirdi. Belediyelerimiz 166 olan kreş sayısını 306’ya yükseltti. Kapasite 13 bin 573’ten 25 bin 380’ çıktı. Yurt sayısı 25’ten 65’e yükseldi. 3 bin 60 olan kapasite 8 bin 126’ya çıktı” dedi.

“SOSYAL YARDIMLARIN TUTARI 12 MİLYAR 500 MİLYON LİRAYA ULAŞTI”

Belediyelerin tarım ve hayvancılığa verdiği destekler hakkında bilgi veren Torun, “Tohum, fide, gübre, zirai ilaç, aşılama, akaryakıt ve büyük ve küçükbaş hayvan destekleri üreticilerimize ulaştırıldı. Tarım ve hayvancılık desteklerinin toplam tutarı, 6 milyar 200 milyon liraya ulaştı” dedi.

Bunun yanı sıra sosyal yardımlar hakkında da bilgi aktaran Torun, “2019’dan bu yana belediyelerimiz, 4,8 milyon haneye sosyal yardımda bulundu. Bu yardımların toplam tutarı bugün itibarıyla 12 milyar 500 milyon liraya ulaştı. Bu yardımların arasında; gıda, ulaşım, ısınma, barınma, fatura, eğitim, kırtasiye ve nakdi yardımlara kadar pek çok kalem bulunuyor. Belediyelerimiz tarafından başlatılan ‘askıda fatura’, ‘halkın bakkalı’, ‘veresiye defteri’ gibi dayanışma kampanyalarında şu ana kadar 160 milyon TL tutarında destek toplanarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı” diye konuştu.

“ALGI YARATMA ÇABASINDALAR”

İktidarın CHP’li belediyelere baskı kurduğunu belirten Torun, “Sürekli soruşturmalarla müfettişlerle belediyelerimiz sindirilmeye çalışılıyor. Geçmişte Ekrem İmamoğlu’na elini arkadan bağladın diye bile soruşturma açtılar. O kadar komik olaylarla karşılaştık. Fındıklı Belediyesi’ne 7 bin liralık ‘Atatürk Parkı’ yazan tabela için soruşturma açtılar. En son Bodrum’da 6 tane dosya için 50 polisle basarak orada saatlerce büyük bir olay varmış gibi algı yaratmaya çalıştılar. Şu anda 4-5 belediyemizde dünden itibaren, orada çalışan kamu personelini gözaltına alarak algı yaratma çabası içindeler. Aylar öncesinde İçişleri Bakanlığı’nda bir birim kurulduğunu söylemiştim. Amaç burada bir suç unsuru bulmak. Bulamadıkça da Soylu’yu sinirlendirdiler. Soylu da kendilerine ağır bir baskı kurdu. Şu anda memurları gözaltına alarak geçmişi karıştırarak bir şeyler bulma çabası var. Ama ne yaparlarsa yapsınlar belediyelerimizi asla sindiremezler asla yıldıramazlar. Şu anda Avcılar, Konak, Gömeç belediyelerimize yönelik soruşturmalar var. Kendi belediyelerinde neler olduğunu biliyoruz. Yani rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmaktan hapis cezası alan belediye başkanlarını Soylu yanına alıyor, fotoğraf çektiriyor. Haklarında bir işlem yapmadı görevden almadı.”

“YÜZDE 97’Sİ CUMHUR İTTİFAKI BELEDİYELERİNİN”

Torun, “Çevre Bakanlığı bütçesinin önemli kısmını Cumhur İttifakı’na veriyor. Araç yardımı, hibe yardımını Cumhur İttifakı veriyor. Bizim belediyelere gelince sembolik veriyor. Son üç yılda, 432 milyon nakdi yardımın tamamını Cumhur İttifakı belediyelerine verildi. 2 bin 628 araç yardımında bulundu. Yüzde 97’si Cumhur İttifakı’na verildi. Geri kalan yüzde 3 de sadece CHP değil. İller Bankası 2020’de 102 belediye projesine yüzde 100 hibe desteği verdi. Bunların yüzde 99’u AKP ve MHP belediyesi. Turizm Bakanlığı aynı şekilde. Orman Genel Müdürlüğü, 155 aracın tamamını; orman yangınları ile ilgili birçok mazeret sundu bize, Cumhur İttifakı belediyelerine verdi. Erdoğan, büyükşehirler belediyemizin 20 milyar tutarındaki 6 büyük projesinin finansmanı da bir yıldan fazladır imzalamıyor” diye konuştu.

“BELEDİYELERİN ELİNDEKİ MÜZELERE GÖZ DİKTİLER”

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın belediyelerin işlettiği müzeleri de devralabilmesine ilişkin Torun, “Anayasa’nın 104’üncü maddesine göre yasayla düzenlenmiş konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz. Ama bunların ne yasa ne de kural tanıdığı var. Nitekim, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda, müzelerin kurulması, işletilmesi ve yönetilmesine ilişkin düzenleme mevcuttur. Yani müzelerin devri için kanun düzenlemesi yapılması gerekir. Bunlar bir kararname ile belediyelerin elindeki müzelere göz diktiler” dedi.