‘Şeytan icadı’ diyerek okulda satrancı yasakladılar

Edinilen bilgilere göre kütüphanesi aylardır kapalı olan okulun müdür yardımcısı, teneffüslerde ve boş vakitlerinde satranç oynayan öğrencilere kızarak “Kumar bu, şeytan icadı” diyerek yasakladı ve satranç tahtalarını toplattı.

YETKİLİLERDEN SES YOK!

Öğrenciler yasağa tepki gösterirken sendikalar ve velilerin okul yönetime itirazda bulunduğu bildirildi.

Nutuk kitaplarını da aynı müdür yardımcısının çöpe attığı öne sürülürken okul yönetimi ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.