Şeytandere'nin rengi değişti... İnceleme başlatıldı!

Kırklareli'nde kirlenen ve rengi değişen Şeytandere'de, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

AA
Yayınlanma: 29.11.2023 - 21:15
Şeytandere'nin rengi değişti... İnceleme başlatıldı!
Abone Ol google-news

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bulunan Şeytandere'den kötü koku yayıldığını ve gri renkle aktığını fark eden yurttaşlar durumu İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler köpüklerinde oluştuğu dereden numune aldı.

MAHALLE HALKI TEDİRGİN!

İlçe sakinlerinden Mehmet Alpüren, derenin zaman zaman renginin değiştiğini söyledi.

Koku nedeniyle tedirgin olduklarını ifade eden Alpüren, "Derenin debisinin yükselmesiyle kötü kokular yayılmaya başladı, ardından derenin rengi değişerek köpükler oluştu. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.


Kırklareli Koku köpük dere renk

İlgili Haberler

Bartın Irmağı'nda korkutan görüntü: Suyun rengi değişti

Bartın Irmağı'nda korkutan görüntü: Suyun rengi değişti
Datça'da denizin rengi değişti

Datça'da denizin rengi değişti
Karadeniz'e çamur aktı! Zonguldak ve Sakarya'da denizin rengi kahverengiye döndü

Karadeniz'e çamur aktı! Zonguldak ve Sakarya'da denizin rengi kahverengiye döndü

En Çok Okunan Haberler