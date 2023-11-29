Şeytandere'nin rengi değişti... İnceleme başlatıldı!
Kırklareli'nde kirlenen ve rengi değişen Şeytandere'de, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bulunan Şeytandere'den kötü koku yayıldığını ve gri renkle aktığını fark eden yurttaşlar durumu İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler köpüklerinde oluştuğu dereden numune aldı.
MAHALLE HALKI TEDİRGİN!
İlçe sakinlerinden Mehmet Alpüren, derenin zaman zaman renginin değiştiğini söyledi.
Koku nedeniyle tedirgin olduklarını ifade eden Alpüren, "Derenin debisinin yükselmesiyle kötü kokular yayılmaya başladı, ardından derenin rengi değişerek köpükler oluştu. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.
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