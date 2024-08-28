Şeytanın bile aklına gelmez!: Sığınmacıları kamyonet kasasındaki özel bölmede kaçırıyorlardı
Edirne'de kamyonetin kasasında oluşturulan özel bölmede Avrupa'ya kaçmak isteyen 5 kaçak sığınmacı yakalandı.
Edirne'de yakalanan kaçak sığınmacıların saklanma yöntemi dikkat çekti.
Kamyonetin kasasında oluşturulan özel bölmede saklarak Avrupa'ya kaçırılmak istenen 5 kaçak sığınmacı, Emniyet güçlerince yakalandı.
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