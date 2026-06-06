'Seyyar iftiracı' Erdoğan'dan gazeteci Şule Aydın'a hedef gösteren paylaşım

CHP'ye yönelik soruşturmalarda verdiği ifadelerle sık sık gündeme gelen ve sosyal medyada "seyyar iftiracı" olarak anılan Tolgahan Erdoğan, gazeteci Şule Aydın hakkında yaptığı paylaşımla tartışma yarattı.

Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel ile röportaj yapan Şule Aydın'ın sosyal medya paylaşımını alıntılayarak Aydın'ı hedef aldı.

"PARAYLA TETİKÇİLİK" SUÇLAMASI

Erdoğan paylaşımında, "Bu kadının yaptığı gazetecilik falan değil, parayla tetikçilik…" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, çok sayıda kullanıcı gazeteci Şule Aydın'a yönelik ifadelerin hedef gösterme ve itibarsızlaştırma amacı taşıdığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

AYDIN'DAN YANIT: FİYATI OLAN BAŞKA TÜRLÜ BİR HAYAT BİLMEZ

Aydın, Erdoğan'a şöyle yanıt verdi: “Hakikaten aşağılıksınız. Kemal Bey’e sorun bakalım; doğru zamanda doğru yerde durduğum için, kendisinin uğradığı haksızlığı savunurken para mı vermiş bana? Fiyatı olan başka türlü bir hayat bilmez. Hadi başka kapıya.”