Seyyar sandıkta oy kullanacak seçmenin başvurusu için son gün

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 15:36

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 15:39

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturulacak. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.

İlki 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yapılan düzenleme, 2019 yerel seçimlerle ikinci kez uygulanmıştı.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde de yatağa bağımlı seçmenler için üçüncü kez sandık gidecek.

Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için, "www.ysk.gov.tr" internet adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek "seyyar sandık kurulu talep formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına ya da ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa bir yakını aracılığıyla başvuracak.

Askı başlangıç tarihi olan 20 Mart 2023 Pazartesi saat 08.00'de başlayan başvurular bugün saat 17.00'de sona eriyor.

Bu başvuruda, "seyyar sandık kurulu talep formu" ile "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gerekecek.

Ancak bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dahil edilmiş seçmen ile Sağlık Bakanlığından elektronik ortamda alınan verilerden kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilen seçmenlerden müracaat halinde yeniden sağlık raporu istenmeyecek.

Seyyar sandıklarda sadece il ve ilçe merkezlerinde yaşayanlar oy kullanabilecek, köy ve beldelerdeki yatağa bağımlı seçmeler seyyar sandıklara kaydolamayacak.

Görme veya işitme engeli bulunan seçmeler sadece bu engelleri sebebiyle seyyar sandık kurulu listesine eklenemeyecek, bir sandıkta azami 25 seçmen oy verecek.

İlçe seçim kurullarınca, seyyar sandık oluşturma ve yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi ve ilişkilendirileceği sandık kurulunun belirlenmesi çalışmalarına 17 Nisan 2023 Pazartesi itibarıyla başlanacak.