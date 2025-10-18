Sezgin Baran Korkmaz’a gözaltı kararı verilmişti... Paramount Otel soruşturmasında 3 tutuklama, 2 adli kontrol talebi

Sezgin Baran Korkmaz’a gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe Cihan Ekşioğlu tutuklama talebiyle, Şaban Kayıkçı ev hapsi şeklinde adli kontrol talebiyle, Melike Yüksel ise yurtdışı yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

KARA PARA SORUŞTURMASI...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor.

İş dünyasının tanınan isimlerinden Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve 5 şüpheli kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri de Sezgin Baran Korkmaz’dı.

O soruşturmada şüpheliler Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şaban Kayıkçı konutu terk etmeme tedbiri talebiyle, Melike Yüksel ise yurtdışı yasağı ve imza talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ.'nin müşteki olduğu soruşturmada şüphelilerin bu şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlendi.

Bodrum Torba'da bulunan Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş. adına kayıtlı The Plaza Bodrum oteline TMSF, kayyum olarak atandı. Şüpheli Şaban Kayıkçı'nın Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş'de bulunan şirket ortaklık payına da el konuldu.