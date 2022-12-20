Sezgin Baran Korkmaz davasında yeni gelişme: Tarih verildi

20 Aralık 2022 Salı, 22:27

Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili bugün Salt Lake City’de yapılan duruşmada üç hafta sürecek jürili seri duruşmaların tarihi konusunda uzlaşıldı.

Duruşmaya video konferans aracılığıyla katılan CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda jürili duruşmaların 30 Ekim 2023'te başlayacağını ve 3 hafta süreceğini aktardı.

Özcan, "Hakim’in söylediği üzere Savcılık’ın SBK ile ilgili dava dosyasına koyduğu 2.5 milyon adet belge var. O zamana kadar Sezgin Baran Korkmaz, Salt Lake City’de Federal Hapishane’de kalacak" ifadelerini kullandı.

SON DAKIKA: Biraz önce Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili duruşmaya video konferans aracılığıyla katıldım. Jürili yargılama 30 Ekim 2023’de başlayacak. Yaklaşık 3 hafta sürecek. Hakim’in söylediği üzere Savcılık’ın SBK ile ilgili dava dosyasına koyduğu 2.5 milyon adet belge var. — Yurter Özcan (@YurterOzcan) December 20, 2022

NE OLMUŞTU?

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz, tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmiş, hakkında ABD’de de bir dava bulunan Korkmaz, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı.

Korkmaz’ın davasının görüldüğü Wels Mahkemesi, Türkiye’nin iade talebini Ağustos 2021’de, ABD’nin iade talebini ise 1 Mart 2022’de kabul etmişti. Mahkeme her iki ülkeye de iade kararı verdiği için dosya Avusturya Adalet Bakanlığı’na gitmişti. Bakanlık Korkmaz’ın ‘öncelikli olarak’ ABD’ye iade edilmesine karar vermişti.

Korkmaz, 15 Temmuz’da ABD’ye iade edilmişti.