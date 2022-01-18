Sezgin Baran Korkmaz hangi ülkeye iade edilecek?

18 Ocak 2022 Salı, 11:16

ABD hazinesini dolandırdığı gerekçesiyle Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye mi yoksa ABD'ye mi iade edileceği, Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu'nun TELE1'de yayımlanan 'Anında Manşet' programında konuşuldu.

Mollaevisoğlu, Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki suç iddailarını ve Korkmaz'ın Türkiye ve ABD'deki bağlantılarını şu sözlerle anımsattı:

"Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de birden yatlar, katlar, şirketlerle, olağanüstü bir servetle ortaya çıktı. Siyasetçiler, gazeteciler, bürokratlar ve yüksek yargı mensupları ile bir ilişki kurdu. Rüşvet kaynaklı korumalar sağladı. SBK Holding’in sahibi Korkmaz, ABD’de Mormon tarikatına üye iki kardeş Kingston kardeşler ve Levon Termendzhyan ile birlikte karar para aklama suçlarından yargılanıyor. Biyodizel üretimi yaptıklarını öne süren Kingston kardeşler, Amerikan hazinesini 511 milyon dolar dolandırmış, paranın bir kısmı Korkmaz üzerinden Türkiye’de aklanmış. 2021 yılında Korkmaz, ABD’nin isteği üzerine Avusturya’da tutuklandı. Korkmaz avukatı aracılığıyla Türkiye'de yargılanmak istediğini bildirdi. ABD'ye iade edilmek istemediğini ifade etti."

Mollaveisoğlu, Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceğine Avusturya Adalet Bakanlığı'nın karar vereceğini söyledi.

BAŞARIR: BÜYÜK İHTİMALLE ABD'YE İADE EDİLECEK

Programın konuklarından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Korkmaz'ın iadesine ilişkin, "Avusturya mahkemesi bu kişinin nerede yargılanacağına karar verirken bir şeye bakacak; Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili bugüne kadar ABD mi ciddi bir yargılama yapmış Türkiye mi?" dedi.

CHP'li Başar, Korkmaz'ın ABD'de ve Türkiye'deki yargılanma sürecisi ise "ABD, ne kadar kara para alındığını, bu paranın ne kadarının Türkiye'ye geldiğini. Amerikan hazinesini ne kadar zarara uğratıldığını tek tek Türkiye'ye bildirmiş. Avusturya'ya da ilk iade talebinde ABD bulunmuş.Türkiye ne yapmış; mal varlığına tedbir koymuş, sonra yurt dışına çıkış yasağı koymuş. Daha sonra MASAK raporu gelmeden, hiçbir yeni delil yokken yurt dışına çıkış yasağını kaldırmış. Mal varlığındaki tedbirleri kaldırmış, tedbir kalkınca birçok şirketin içi boşaltılmış. Korkmaz yurt dışına kaçmış. Bunu yapan başsavcı vekillerinden bir tanesi adalet bakan yardımcısı olmuş, bir tanesi AYM üyesi olmuş." ifadeleriyle anlattı.

Türkiye'deki SBK davasını 'skandal' olarak değerlendiren Başarır, "Türkiye Cumhuriyeti yargısı ne kadar ciddi bir yargılama yapmış? Avusturya buna bakacak. Bu bir skandal. Bu kişi ABD'ye iade edilince -ki büyük ihtimalle böyle olacak- ne olacak? Etkin pişmanlıktan yararlanacak. Türkiye'deki ilişkilerini anlatacak. Kamu bankalarından bu paraların nasıl geldiğini orada bildirecek. Yeni bir Halk Bank vakasıyla karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.

SOYLU - SBK İLİŞKİSİ

Mollaveisoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, 2017’deki referandum döneminde Sezgin Baran Kormaz'a ait lüks uçakla defalarca seyahat ettiği haberini sorması üzerine CHP'li Başrarır şunları söyledi:

"Bu kirli ilişkilerin hiçbiri araştırılmadı. Hiçbir soruşturma açılmadı. Kara para aklama suçu işleyen, Türkiye'deki kirli ilişkileri ortaya saçılan Sezgin Baran Korkmaz'ı yargılamaktan bile aciz duruma getirildik. Maalefef karanlık ve kirli bir dönemden geçiyoruz. Bunlar çok utanç verici olaylar, Türkiye bunu hak etmiyor. Soylu hangi yüzle o koltukta oturuyor. Yüzü kızarmıyor mu, böyle bakan mı olur?"