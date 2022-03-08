Sezgin Baran Korkmaz Vakfı kararı Resmi Gazete’de
Avusturya’da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz’ın kendi ismiyle kurduğu vakıf, mahkeme kararı gereğince dağıtıldı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, alınan mahkeme kararı gereğince Sezgin Baran Korkmaz Vakfı’nın dağıldığını ilan etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanında, “SBKV Sezgin Baran Korkmaz Vakfı İstanbul Anadolu 22. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 11.01.2022 tarihinde kesinleşen 01.12.2021 tarihli ve E:2021/399 K:2021/436 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. Türk Medeni Kanunu'nun 104. maddesi gereğince ilan olunur” ifadelerine yer verildi.
Suç örgütü lideri Sedat Peker’in çektiği videolarıyla gündeme gelen Sezgin Baran Korkmaz, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması ardından ülkeden kaçmıştı.
ABD'nin talebi ile Avusturya'da tutuklanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz hakkında Avusturya'da görülen iade yargılaması sonucu, Korkmaz'ın ABD'ye iade edilmesine karar verilmişti.
Korkmaz'ın davasının görüldüğü Wels Mahkemesi, Ağustos 2021'de Türkiye'nin iade talebini de kabul etmişti.
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