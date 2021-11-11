Sezgin Baran Korkmaz'dan Uğur Dündar'a dava

11 Kasım 2021 Perşembe, 15:36

Uluslararası kara para aklama suçundan Türkiye’de ve ABD’de hakkında davalar açılan ve bu kapsamda ABD’nin isteğiyle Avusturya’da tutuklu buluanan SBK Holding’in patronu Sezgin Baran Kormaz, avukatı aracılığıyla Sözcü yazarı Uğur Dündar’a manevi tazminat davası açtı.

SBK, usta gazeteci Dündar’ın araştırmaları sonucu kaleme aldığı, “Sezgin Baran Korkmaz ve ortakları beş kuruş ödemeden Borajet'e nasıl çöktüler” başlıklı yazısında ortaya çıkardığı bilgilerin, kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu iddia etti.

“SIRADAN BİR SUÇLAMA!”

Mahkemeye sunulan dilekçede, yazıda ileri sürülen beyan ve isnatların hiçbir gerçekliğinin bulunmadığı öne sürülerek, “Avusturya'da yakalanıp iade yargılaması devam eden müvekkil Sezgin Baran Korkmaz hakkında, Türkiye'de topyekûn bir karalama kampanyası başlatılmıştır. Sıradan bir suçlama siyasi çekişmelere alet edilmiş, masumiyet karinesi hiçe sayılan müvekkil görsel, yazılı ve işitsel basında linçe maruz kalmıştır” denildi.

"KARA PARAYLA HİÇ İŞİ OLMAYAN..! DÜRÜSTLÜK TİMSALİ..!"

Sözcü'nün aktardıklarına göre, Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisi hakkında açtığı davaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğur Dündar, “Şeffaf, kara parayla hiç işi olmayan, şirketlere asla çökmeyen, dürüstlük timsali, fazilet simgesi, saygın, Avusturya’da kumpasla tutuklanan büyük yatırımcı Sezgin Baran Korkmaz (SBK) aleyhime tazminat davası açmış. Halkımıza duyurulur.” dedi.

TÜRKİYE’DE 7 YIL ABD’DE 225 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Sezgin Baran Korkmaz hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “mal varlığı değerini aklama” suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

ABD'de hazırlanan iddianamede ise 133 milyon dolarlık kara para akladığı ileri sürülen Sezgin Baran Korkmaz’a kara para aklamak için komplo kurma, 10 adet para transferi dolandırıcılığı ve resmi kovuşturmayı engelleme suçlaması yöneltiliyor. Türkiye ve Lüksemburg'da kontrol ettiği banka hesapları üzerinden 133 milyon doların üzerinde dolandırıcılık gelirini akladığı öne sürülen Korkmaz hakkında toplamda 225 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede Korkmaz ile ortak iş yapan Kingston kardeşler ile Levon Termendzhyan'ın 2011-2016 yılları arasında, ABD Hazinesi'ne bağlı Vergi Dairesi'nin biyoyakıtlar için sağladığı vergi teşviklerinden faydalanmak için sahibi oldukları Washakie Renewable Energy ve United Fuel Supply şirketleri adına 1 milyar dolarlık sahte beyanname sunarak yaklaşık 470 milyon dolarlık haksız teşvik ödemesi aldıkları öne sürüldü.