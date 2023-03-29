SGK çalışanları İzmir’de eylemde
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları İzmir’in Buca ilçesinde özlük hakları için meydana indi. EYT başvuruları nedeniyle iş yüklerinin artığını ifade eden Büro İş Sendikası İzmir Şube Yöneticisi Zafer Çağlar, “ Haklarımızı torba yasada görene kadar mücadele edeceğiz” dedi.
EYT başvuruları nedeniyle iş yükü katlanarak artan ve uzun mesailerle karşı karşıya kalan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları İzmir’de özlük hakları için eylem düzenleyerek iktidarı protesto etti.
“Birleşe birleşe kazanacağız”, “İkramiye hakkımız söke söke alırız” sloganları atan SGK emekçileri adına Buca’daki Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi önünde açıklama yapan Büro İş Sendikası İzmir Şube Yöneticisi Zafer Çağlar, “SGK çalışanları üvey evlat değildir. Çağdaş köle hiç değildir. Bizler bu ülkenin yurttaşlarına hizmet veren onurlu kamu çalışanlarıyız. EYT öncesinde yetersiz personelle çalışarak iş yükünü fazlasıyla hissederken, bir de omuzlarımıza EYT ve yapılandırma kapsamında binlerce evrak yüklendi. Bugüne kadar çalışmaktan asla gocunmadık. Ve her ne olursa olsun aynı özveri ile çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Fakat yine bugüne kadar çalışma şartlarımızda herhangi bir iyileşmeye gidilmemesi görmezden gelindiğimiz anlamına gelmektedir. Daha önce ödenen, anayasal hakkımız olan ikramiye ve ek ödemelerimizin yeniden bizlere ödenmesini, sosyal güvenlik tazminatının verilmesini, sus payı olarak verilen saati 27 liralık mesai ücretinin en az 100 liraya çıkartılmasını, açlık sınırındaki ve asgari ücretin biraz üzerindeki maaşlarımızın 31 bin liraya yaklaşan yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını, çalışma barışının ve huzurunun sağlanmasını talep etmekteyiz. Haklarımızı torba yasada görene kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.
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