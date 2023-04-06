SGK emekçilerinden grev halayı

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 15:15

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 15:15

Artan iş yükü ve ikramiye hakları ve düşük ücretler başta olmak üzere, yaşadıkları sıkıntıları protesto eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekçileri tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de grevdeydi.

"MOBBİNG ALTINDA ÇALIŞIYORUZ"

SGK İl Müdürlüğü önünde toplanan memurlar, grev halayı çekerek eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.

“İkramiye hakkımız söke söke alırız”, “Direne direne kazanacağız” sloganları ve alkışlarla kurumu protesto eden kamu emekçileri adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şubesi Başkanı Mustafa Güven daha önceden dile getirdikleri talepleri dikkate alınmadığı takdirde örgütlenerek yeniden greve çıkacaklarını duyurdu ve “SGK Emekçilerini yok sayanlara, taleplerimizi görmezden gelenlere, fazla mesai ücretini 51 liraya çıkardık diyenlere karşı, bizi EYT yoğunluğu altında unutanlara karşı sesimizi duyurmak için iş bırakıyoruz. EYT başvuruları ve diğer yüklerle birlikte SGK çalışanı esnek, kuralsız, sağlığını bozacak şekilde fazla ve mobbing altında çalıştırılmaktadır. Yılda 270 saat olan yasal fazla mesai sınırı ayda 100 saati aşılmaktadır. Çalışanların fazla mesai, angarya çalışma dayatmasıyla günlük ortalama çalışma süresi 11 saati geçmiştir. SGK emekçilerini bu ağır iş yükü ile baş başa bırakanlar, geçmişten bugüne yaşadıkları ekonomik kayıtlarını görmezden gelmeye devam etmektedirler" dedi.

"SGK ÇALIŞANLARINA DA EK GÖSTERGE İSTİYORUZ"

TBMM'ye seslenen Güven, "SGK çalışanları olarak vatandaşa daha iyi hizmet vermek ve insanca ücret, insanca çalışma koşulları için TBMM’yi göreve çağırıyoruz. SGK emekçileri olarak 2012 yılında bu yana gasp edilen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük istiyoruz. Ek ödemelerin taban maaş eklenmesini istiyoruz. Ek gösterge düzenlemesinde 3600 kapsamı dışında bırakılan SGK çalışanlarına da 3600 ek gösterge istiyoruz. Aynı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda olduğu gibi, kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesini ve sosyal güvenlik tazminatı ödenmesini talep ediyoruz. Ücretsiz yemek hizmeti istiyoruz” diye konuştu.