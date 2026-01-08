Cumhuriyet Gazetesi Logo
SGK İl Müdürlüğü avukatı Zekeriya Polat'ı öldüren zanlı tutuklandı

8.01.2026 17:14:00
İHA
Yalova SGK İl Müdürlüğü binasında kurum avukatı Zekeriya Polat'ı tabancayla vurarak öldüren zanlı H.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde bulunan SGK İl Müdürlüğü binasına gelen H.H. (57), emeklilik için mahkemelik olduğu kurumun yargılama giderleri için açılan icra dosyası sebebiyle avukat Zekeriya Polat’la (31) görüşmeye başladı.

Çıkan tartışmada H.H. tabancayla ateş ederek kurum avukatını yaraladı.

Ağır yaralanan Polat, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Polat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zekeriya Polat

TUTUKLANDI

Bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim olan şüpheli H.H. ise gözaltına alındı.

Yalova Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

