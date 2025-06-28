SGK müfettişlerine ilişkin dikkat çeken iddia: Müfettişler denetimde ‘ceza yazmak zorundayız’ diyor

Belediyelerin borçlarına yönelik tartışmalı süreç sürerken, belediyelerde önceki yönetimlerden devraldıkları borçlarını ödemekte zorlanıyor. Bunun yanı sıra ise işletmeler de SGK’ye olan borçlarını ödeyemiyor. Bu konuya ilişkin CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

‘BİRÇOK İŞLETME BATMA NOKTASINA GELDİ’

Karaoba, soru önergesinde; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, SGK’ya prim borcu bulunan bazı belediyelere haciz işlemleri uygulanmakta, İLBANK’tan aldıkları ödeneklere kaynaktan kesinti yapılmaktadır. Bu durum, belediyelerin vatandaşa hizmet sunmalarını ciddi biçimde engellemektedir. Benzer şekilde, SGK’ye borcu bulunan özel okullar, fabrikalar, büyük işletmeler ve KOBİ’lere yönelik de haciz işlemleri başlatıldığına dair şikâyetler artmakta; birçok işletme batma noktasına geldiğini ifade etmektedir” dedi.

YAPILANDIRMAYA KARŞI HACİZ İŞLEMLERİ UYGULANIYOR

CHP’li Karaoba; SGK’ye borcu olan ve bu borçlarını yapılandıran işletmelerin, taşınır taşınmaz mal varlıklarına haciz konulduğu, araçlarına yakalama kararı çıkarıldığı, banka hesaplarına e-haciz yapıldığı şikâyetlerinin olduğunu belirterek, Bakan Işıkhan’a şu soruları yöneltti:

“Yapılandırma işlemi yapan işletmelere bu şekilde sert uygulama yapılmasının gerekçesi nedir? Borcunu yapılandıran ve taksitlerini ödeyen işletmelerin, güncel SGK prim ödemelerinde kısa süreli aksama yaşanması halinde yapılandırmalarının bozulacağına ve tedbir konulan taşınır taşınmaz mallarının icra yolu ile derhal satışa çıkarılacağına dair tehdit içeren yazılar gönderildiği doğru mu? Bu uygulama yasal mı? Bazı SGK müfettişlerini ve maliye yetkililerinin denetim için girdikleri işletmelere ‘ceza yazmak zorundayız’ şeklinde yaklaştıkları, bu nedenle baskı ve huzursuzluk oluşturduklarına dair iddialar artmıştır. Bakanlığınız bu iddialardan haberdar mı? Son 5 yıl içinde: SGK borcunu ödeyemeyen özel sektör işletmesi sayısı kaç? Kaç kamu kurumu SGK’ye olan borcunu ödeyemedi? Kaç işletmeye haciz işlemi uygulandı? Kaç belediyenin SGK’ye borcu var? Borçlu belediyelerin kaçına İLBANK ödeneklerine kesinti yapıldı? Kesinti yapılmayan belediyeler hangileri?”