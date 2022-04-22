SGK, pandemi bakım ve yoğun bakım hizmeti için hastanelere ücret ödemeyecek
Covid-19 nedeniyle hastaneye veya yoğun bakım servislerine yatırılan hastalar için SGK’nin hastanelere ödediği “pandemi bakım ve yoğun bakım hizmeti” ücreti ödemeleri sona erdi. Günlük 1.124 liralık fatura hastaya yansıtılacak.
Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikle Covid-19 nedeniyle hastaneye veya yoğun bakım servislerine yatırılan hastalar için Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) hastanelere sadece pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tedavilerde ödediği “pandemi bakım ve yoğun bakım hizmeti” ücreti ödemeleri yürürlükten kaldırıldı. Uzmanlara göre ölümler devam ederken, hastanelere yatışlar artarken bu, salgının bittiğinin ilanıdır. Pandemi bakım hizmeti için SGK hasta başına gecelik hastanelere 1.124 TL ödeme yapıyordu. Şimdi özel hastaneler yoğun bakımda yatacak hastalara bakmayı tercih etmeyeceği için bu fatura hastaya direkt yansıtılacak.
PANDEMİ BİTMEDİ
SGK, pandemi süresince hastanelere, pandemi bakım ücreti birinci basamak yoğun bakım için hasta başına günlük 370 TL, ikinci basamak yoğun bakım için 788 TL ve üçüncü basamak yoğun bakım için ise 1.485 liralık ödeme yapıyordu. Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de “Covid-19 nedeniyle hastanede veya yoğun bakımda yatan hastalar için SGK, hastanelere ödediği pandemi bakım hizmeti ücretini ödemeyecektir” denildi. İzmir Tabip Odası üyesi Dr. Ergün Demir ve İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Güray Kılıç, yaptıkları açıklamada, “Bugünden sonra hastanelerde veya yoğun bakımda Covid-19 nedeniyle yatan hastalar için SGK’nin hastanelere pandemi bakım hizmeti ücretini ödememesiyle hastalar ve hasta yakınları salgının başında olduğu gibi özel hastanelerin insafına terk edilmiş olacak. Geldiğimiz aşamada iktidar salgını yönetememiş, uyguladığı politikalarla önlenebilir ölümlere neden olmuştur. Pandemi sürecinin bu evresinde Sağlık Bakanlığı’nı ve SGK halk sağlığını gözetmeye, bilimsel ve gerçekçi sorumlulukla hareket etmeye davet ediyoruz” dedi.
Dr. Demir ve Dr. Kılıç, vaka ve ölüm sayıları azalmış ancak salgının sona erdiğine dair Dünya Sağlık Örgütü’nden henüz bir duyuru yapılmadığına dikkat çekerek pandeminin sona ermediğini, birçok ilde hastaneye veya yoğun bakıma yatan Covid-19 vakaları azalsa da yatışların sürdüğünü aktardı.
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