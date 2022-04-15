Mahkemeden önemli karar: Kanser ilacını SGK ödesin

15 Nisan 2022 Cuma, 13:32

Memur emeklisi Z.A'ya, Aralık 2021'de evinde bayıldıktan sonra ambulansla kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi’nde ileri derecede akciğer kanseri teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan hastaya doktoru, klasik tedavi yöntemlerinin işe yaramayacağını, etken maddesi ‘atezolizumab’ olan akıllı ilaç tedavisi uygulayacağını söyledi.

Z.A., bir süre sonra yurt dışından getirtilen ve bir kürü 24 bin lirayı bulan ilacın SGK ödeme listesinde olmadığını öğrendi. Tedavi için kısa sürede yaklaşık 80 bin liraya yakın para ödeyen Z.A., 21 günde bir damar yoluyla verilen ilacın masraflarının karşılanması için SGK’ya başvurdu. SGK ise ilacın ödeme listesinde olmadığını belirterek başvuruyu reddetti.