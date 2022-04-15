Mahkemeden önemli karar: Kanser ilacını SGK ödesin
Ankara'da akciğer kanseri hastası Z.A., yurt dışından getirilen ve bir kürü 24 bin lira olan 'atezolizumab' etken maddeli ilacı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılamayınca idare mahkemesine başvurdu. Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi, ilacın SGK tarafından karşılanmasına, bugüne kadar hasta tarafından ödenen paranın iadesine hükmederek, SGK’ya da savunma ve ara karara cevap vermesi için 30 gün süre verdi.
Memur emeklisi Z.A'ya, Aralık 2021'de evinde bayıldıktan sonra ambulansla kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi’nde ileri derecede akciğer kanseri teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan hastaya doktoru, klasik tedavi yöntemlerinin işe yaramayacağını, etken maddesi ‘atezolizumab’ olan akıllı ilaç tedavisi uygulayacağını söyledi.
Z.A., bir süre sonra yurt dışından getirtilen ve bir kürü 24 bin lirayı bulan ilacın SGK ödeme listesinde olmadığını öğrendi. Tedavi için kısa sürede yaklaşık 80 bin liraya yakın para ödeyen Z.A., 21 günde bir damar yoluyla verilen ilacın masraflarının karşılanması için SGK’ya başvurdu. SGK ise ilacın ödeme listesinde olmadığını belirterek başvuruyu reddetti.
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