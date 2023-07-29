ÖSYM Başkanı'ndan açıklama: 'KPSS sonuçlarını 25 Ağustos’ta ilan edeceğiz'

Yayınlanma: 29.07.2023 - 12:06

Güncelleme: 29.07.2023 - 12:06

Kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerini içeren 2023-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1’nci oturumu Ankara'da başladı. Adaylar, KPSS'nin ilk oturumu için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Güvenlik kontrolünden geçirilen adaylar, saat 10.00'a kadar okullara alındı.

ÖSYM'nin sitesinden aldıkları sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanları ile sınav merkezlerine gelen adaylar, üzerlerindeki madeni para, kağıt, peçete, kol saati, anahtar ve takılarını girişteki emanete teslim etti.

ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN ZİYARET

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Bayram Ersoy, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sınava giren adaylarla bir araya geldi. Ersoy, fakülte bahçesinde sınava girecek adaylarla hedefleri, hazırlık süreçlerine ilişkin sohbet etti. Ersoy, sınav salonlarını gezdi ve adaylara başarı dileklerini iletti.

"488 OKULDA SINAVIMIZI YAPIYORUZ"

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Ersoy, 23 Temmuz’da başlayan 6 Ağustos’ta bitecek olan KPSS sürecine dair şu değerlendirmede bulundu:

"KPSS Alanda, 9 ayrı alanda toplam 3 oturumda bugün, öğleden sonra ve yarın olmak üzere 183 bin 252 adayımız var. Toplamda 488 okulda sınavımızı yapıyoruz, 35 il merkezinde bu sınavı gerçekleştiriyoruz. 6 bin 600 civarında da salonda adaylarımızı sınava alacağız. Toplamda 24 bin civarında da görevlimiz bize bu sınavı sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için hizmet ediyorlar.

Şimdiye kadarki süreç güzel geçti. Sınavın tamamı itibarıyla 2 milyon 200 bin civarında aday bu sınava başvurdu. 25 Ağustos civarlarında da ağustosun sonuna doğru sınav sonuçlarını ilan edeceğiz ve adaylarımızı beklemiş olduğu sonuç sonrasında da devletimizin kurumlarının talebi üzerine tercih ve yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız. Vatana millete hayırlı olsun, adaylarımıza da başarılar diliyoruz."

Öte yandan sınavın hukuk, iktisat ve maliye testlerini kapsayan 2'nci oturumu ise saat 15.45'te başlayacak. İşletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan 3’ncü ve son oturum 30 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise (ÖABT) 6 Ağustos'ta yapılacak ve 2023-KPSS süreci son bulacak.