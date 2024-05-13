SGK uzmanı Özgür Kaya hayatını kaybetti
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, hayatını kaybetti.
Türkiye'nin sosyal güvenlik alanındaki önemli isimlerinden biri olan Özgür Kaya'dan acı haber geldi. Ünlü SGK uzmanının akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
ÖZGÜR KAYA KİMDİR?
Özgür Kaya, ilkokul ve ortaokulu Çavdarhisar ilçesinde tamamladıktan sonra askerlik görevini yerine getirmek üzere eğitimine ara verdi. Askerlik sonrasında çalışma hayatına atılan Kaya, aynı zamanda eğitimine devam etmek için Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kaydoldu. Eğitimini sürdürürken özel bir şirkette sosyal işler ve personel departmanında çalışarak deneyim kazandı.
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