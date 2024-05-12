Antalya'da baraja atlayan Rus hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Dim Barajı'na atlayan yerleşik Rus Vladimir Esikov (37), hayatını kaybetti.
Antalya'daki olay, saat 01.00 sıralarında, Dim Barajı'nda
meydana geldi. Metin Taşar (32) ile ilçede yerleşik yaşayan Rus Vladimir
Esikov, Dim Barajı üstündeki yaklaşık 50 metre yükseklikteki yamaçta alkol
almaya başladı.
Bir süre sonra Esikov, iddiaya göre, suya gireceğini
söyleyerek, yamaçtan baraj gölüne atladı. Taşar'ın ihbarıyla adrese jandarma
ekipleri sevk edildi. Jandarma, gece olması nedeniyle su altında aramaya
başlayamadı; çalışmalar, karadan yapıldı.
CESEDİ BULUNDU
Gün ağarınca Antalya Jandarma Sualtı Arama Kurtarma
dalgıçları tarafından Dim Barajı'nda çalışmalara başlandı. Yaklaşık 7 saatlik
çalışma sonucu Esikov'un cesedi bulundu.
Ekiplerin çıkardığı Esikov’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Metin Taşar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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