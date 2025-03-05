SGK'dan 'emekli olabilir' yazısı alıp işinden ayrılan maden işçisine, emekli maaşı bağlanmadı

Yayınlanma: 05.03.2025 - 13:09

Güncelleme: 05.03.2025 - 13:10

Maden işçisi Hüsnü Eser, emekli olmak için şartları yerine getirdiğini öğrenmesinin ardından, SGK'dan aldığı "emekli olabilir" yazasına istinaden işinden ayrılarak emeklilik dilekçesi verdi.

İş yerinden ayrılma işlemleri tamamlanan Eser, emekli maaşının zamanında yatmaması nedeniyle başvurduğu SGK'dan, "Karışıklık olmuş, Bağ-Kur'dan SSK birbirine çakışmış, emekli olamazsın" yanıtını aldı.

''700 GÜNÜM AÇIKTA KALDI''

Mağdur olduğunu, yeni iş bulamadığını belirten maden işçisi Hüsnü Eser, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Emekli dilekçesini verdim. SGK çalışanları 'emekli olabilirsin' dediler. Emekli olabilirsiniz kağıdını aldım. Çalıştığım iş yerine gittim, çıkışımı aldım. Maaşımı alacağım zaman bana dediler ki 'karışıklık olmuş, Bağ-Kur'dan SSK birbirine çakışmış, emekli olamazsın'. Başvurdum, ret kararı çıktı ve 700 günüm açıkta kaldı, iki yılım açıkta kaldı. Şu anda bir işletmeye giremiyorum. Madenlere tekrar başvurdum, iş yeri kabul etmedi. Bana dedi ki, 'Senin suçun, SGK'nın suçu'. 13 senedir madende çalışmıştım, iki yıl açığım var. Şu anda madene de giremiyorum, hiçbir işletmeye giremiyorum. Yaşım 50 olduğu için iş bulamıyorum. İki çocuğum var, kira ödüyorum ve hiçbir kazancım yok."

Hüsnü Eser, SGK yetkililerinin kendi hatalarını kabul ettiğini, ancak sorunun çözümü için henüz somut bir adım atılmadığını belirterek, "Emekli olabilmek için yer altında çalışmam lazım. Yetkililere sesleniyorum, benim işime çare bulsunlar" dedi.