Son Dakika... 500 maden işçisi günlerdir direniyor: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Son dakika haberi... Maden işçilerinin özelleştirmeye karşı direnişini sürdürdüğü Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine ilişkin ihalede son teklif verme süresi 3 ay uzatıldı.

Son Dakika... 500 maden işçisi günlerdir direniyor: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi
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Mustafa Çakır
Yayınlanma: 28.11.2024 - 15:12

500 işçinin özelleştirmeye karşı kendini maden ocağına kapatarak başlattığı Çayırhan Termik Santrali direnişi sürerken Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yeni açıklama yaptı. 

İşçiler, Ankara’ya doğru yürüyüşe geçerken Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan (ÖİB) “ihalede süre uzatma kararı” geldi.  Özelleştirme ihalesinde son teklif verme tarihi 4 Mart 2025’e uzatıldı. ÖİB’den yapılan açıklamada, ihalede son teklif verme tarihinin 4 Aralık olarak belirlendiği anımsatıldı. Özelleştirme işleminin etkin, verimli, şeffaf ve hukuka uygun şekilde yürütülmesine özen gösterildiği savunulan açıklamada, şöyle denildi:

“Kamuoyunda gündeme getirilen hususlar da dikkate alınarak, ihaleye konu alanların gözden geçirilerek tekrar değerlendirilmesi, çalışanlarımızın taleplerinin incelenerek değerlendirilmesi amacıyla söz konusu ihalede son teklif verme tarihi 4 Mart 2025 Salı günü saat 18.00’e kadar uzatıldı.”

İŞÇİLER ANKARA'YA YÜRÜDÜ

Maden işçileri bügün seslerini duyurmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçmişlerdi. 


Etiketler: #Çayırhan #maden ocağı

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