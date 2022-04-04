SGK'den belge duyurusu: Mutlaka gönderin
Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK), yurtdışı sürelerini borçlanarak aylık bağlananların, "3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi"ni, yurtdışında bulundukları altı aydan sonraki üç ay içerisinde, aylığı bağlamış olan sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine göndermeleri gerektiği bildirildi.
SGK'den yapılan açıklamada, 3201 sayılı Kanuna göre, yurtdışında geçen sürelerini borçlanarak malullük, yaşlılık, emekli aylığı bağlananların, aylık alma şartlarının devam edip etmediği konusunun, SGK tarafından gerekli görülen zaman ve hallerde araştırıldığı belirtildi.
Ödenmekte olan aylıkların, ilgililerin yurtdışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışması, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alması halinde kesildiği kaydedilen açıklamada, SGK'nin, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden her yıl aldığı kayıtlara göre, altı aydan daha uzun süre yurt dışında bulunduğunu tespit ettiği aylık sahiplerinden, yurtdışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını gösterir belgeleri üç ay içinde kuruma göndermelerini istediği aktarıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstenen belgeleri üç ay içinde göndermeyenlerin aylıklarını ise bildirim yapmaksızın durdurabilmektedir. Bu nedenle, altı aydan fazla yurtdışında bulunan aylık sahiplerinin, ödenmekte olan aylıklarının durdurulması yönünde bir işlemle karşılaşmamaları için '3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi'ni, yurtdışında bulundukları altı aydan sonraki üç ay içerisinde, aylığı bağlamış olan sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine göndermeleri hususunda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir."
Video Haberler
- 'Cumhurbaşkanı diyorsa haram değil'
- Avcılar'da ‘E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı
- Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu
- 'Ya dileneceğim ya hırsızlık yapacağım'
- Zehirli denizanaları dokunanı yakıyor
- Tüneli kapatarak yüksek sesli müzik dinleyenlere ceza
- Yemek yerken cebinden '5 bin 500 doları' çalındı
- Eriyen kar suları şelale oluşturdu
- Öldüresiye şiddet sonrası polis harekete geçti
- Doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında
En Çok Okunan Haberler
- Vahşi doğadaki hayvanlara ilk kez yasal hak tanındı
- Tam 14 dosya... Suç makinesi yakalandı
- Sedat Peker'in yardım kolileri üzerine operasyon
- Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor
- Elon Musk, Twitter'dan hisse satın aldı
- AKP'li vekilden enflasyon açıklaması
- Operasyonlar bir hafta sürdü: Tam 272 gözaltı
- 64. Grammy Ödülleri'ne damga vuran isimler
- Koca mahalle günlerdir karanlıkta
- Gündem olan sözleri savundu, 'Ama devamı var...' dedi