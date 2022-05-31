SGK özel hastanelerdeki sınır getiren uygulamaya son verdi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı özel hastanelerin kısmi branşlardaki hasta kabulü anlaşması yerine bütün branşlarda hasta kabul etmesi şartını getirdi.
SGK'den yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ta yayımlanan "Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi" ile bazı özel hastanelerin hastalara hizmet vermede sınır getiren uygulamasına son verdiği anımsatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında sunulan tedaviler SGK tarafından karşılanıyordu. SGK'nin yeni uygulamasıyla özel hastaneler, tüm branşlarda vatandaşların her türlü sağlık hizmeti talebine cevap verecek. Böylece hastalara hizmet vermede sınır getiren kısmi branşlardaki hasta kabulü uygulaması sona erecek ve tedavilere kapsamlı cevap verilmesi mümkün hale gelecek"
Video Haberler
- Oteli karıştıran kavga: Yumruklar havada uçuştu!
- Omar'ın hayati tehlikesi geçti
- O fabrika sökülüyor!
- 'Kesik baş' cinayetinde 6 kişi daha adliyede
- Sahile vuran balon balıklarını yiyen 11 kedi zehirlendi
- Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin lira
- Şehir hastanesi şantiyesinde ücret isyanı
- Geçinemeyen market çalışanı 'çilek' işine girdi
- Baskında ele geçirildi: 2 tutuklama
- Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- O fabrika sökülüyor!
- 'Ortalığı ayağa kaldıracağım'
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Diyanet Kuran meali yasaklattı
- Bir 'festival' iptali daha
- Memurun sakal uzatması 'resmen' serbest
- Kim bu Türkiye Devlet Fedaileri?
- İşçi servisi kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi
- 'Kanal İstanbul'da geri adım atıldı'